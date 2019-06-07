ЯНАО и Алтайский край намерены организовать авиарейс Барнаул - Салехард

БАРНАУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) намерены в ближайшем будущем организовать субсидируемый рейс Барнаул - Салехард. Об этом в пятницу со ссылкой на губернатора Виктора Томенко, который подписал соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2019 с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

"Нас разделяет существенное расстояние, которое мы собираемся немного сократить. Проведем переговоры и сможем найти возможность, чтобы сделать совместный субсидируемый рейс из Барнаула на Салехард - это сблизит жителей регионов. В целом объем взаимодействия между территориями немаленький. Мы намереваемся увеличить объем поставляемой продукции с территории Алтайского края, как для жителей ЯНАО, так и для производства", - процитировали в пресс-службе губернатора Томенко, отметив, что соглашение уточняет цели сотрудничества с 2019 по 2022 год.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, Алтайский край рассчитывает, что ЯНАО продолжит наращивать поток туристов на Алтай. Для повышения транспортной доступности алтайских курортов и туристических объектов рассматривается возможность открытия прямого авиарейса Барнаул - Салехард. Расстояние между столицами регионов около 2 тыс. км - на автомобильном транспорте его можно преодолеть за 24 часа, на самолете - всего за 3,5 часа. В пресс-службе отметили, что подробности проекта и частота перелетов будут уточнены позднее.

"Между нами большое расстояние, но между регионами историческая связь: Алтайский край активно участвовал в освоении севера. Благодаря тому, что мы пролонгировали и дополнили мероприятия (договора), мы организуем ряд встреч наших коллег, чтобы был обмен опытом и это вылилось бы в дальнейшее сотрудничество", - пояснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.