Правительственная делегация Туркмении примет участие в ПМЭФ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительственная делегация из Туркмении прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении туркменского внешнеполитического ведомства.

"Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел [Рашидом Мередовым] прибыла в Санкт-Петербург для участия в Международном экономическом форуме", - сказано в тексте.

Отмечается, что "делегация примет участие в пленарном заседании форума, а также проведет ряд двусторонних встреч, направленных на укрепление сотрудничества Туркменистана с другими государствами и международными организациями".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.