Реконструкция дороги, связывающей торговый порт с Магаданом, начнется в июне

МАГАДАН, 7 июня. /ТАСС/. Реконструкция на обрушающемся участке Портового шоссе, единственной дороге, связывающий морской торговый порт с Магаданом, начнется в июне. Об этом сообщил ТАСС губернатор Магаданской области Сергей Носов на ПМЭФ.

"Контракт с исполнителем заключен на три года, но мы постараемся выполнить строительство раньше, в более ускоренные сроки. На сегодняшний день уже начались подготовительные работы, в конце июня пойдет первая свая. Все зависит от работы исполнителя и обязательных бумажных процедур, которые порой длиннее, чем сама стройка", - рассказал Носов.

По Портовому шоссе в регион доставляется около 80% грузов. Участок этой дороги после ливней в 2014 году стал активно обрушаться. К его ремонту приступили только в этом году.

В конце декабря 2018 года правительство региона заключило трехлетний контракт на проведение ремонтных работ и берегоукрепления участка дороги на Портовом шоссе. Сумма заключенного контракта составила более 800 млн рублей.

На сегодняшний день на данном объекте идет обустройство строительного городка, устройство временного электроснабжения, подготовка площадки под складирование инертных материалов. После начнется большой комплекс основных работ: погружение основной нижней подпорной стены, погружение анкерных свай и монтаж анкерных тяг, формирование откоса с устройством дренажной системы, а затем устройство верхней подпорной стены и строительство новой дороги в зоне проведения берегоукрепительных мероприятий.