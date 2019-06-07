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Евросоюз утвердил грант в €20 млн на строительство ГЭС в Таджикистане

Речь идет о строительстве ГЭС "Себзор"

ДУШАНБЕ, 7 июня. /ТАСС/. Евросоюз утвердил грант в размере €20 млн на строительство гидроэлектростанции "Себзор" в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на востоке Таджикистана. Об этом сообщило в пятницу министерство энергетики и водных ресурсов республики.

"Европейский союз утвердил грант в размере €20 млн на строительство ГЭС "Себзор". Реализация проекта позволит полностью обеспечить электроснабжение ГБАО, улучшить энергетическую безопасность региона", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в четверг в Душанбе VII заседания Комитета по сотрудничеству между Таджикистаном и ЕС. Согласно технической документации, излишки электроэнергии, вырабатываемой в летний период на станции, будут экспортироваться в северные провинции Афганистана.

ГЭС "Себзор" возводится на реке Шохдара на востоке Таджикистана. Строительство станции с установочной мощностью 10 МВт и годовой выработкой 60 млн КВт/ч началось четыре года назад. Проектом предусматривается также строительство линии электропередачи 110 КВ протяженностью 18 км. В Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана подчеркнули, что утвержденный Евросоюзом грант полностью покроет расходы на возведение объекта.

На заседании комитета по сотрудничеству между Таджикистаном и ЕС также была рассмотрена новая многолетняя индикативная программа на 2021-2027 годы для финансирования в стране приоритетных социально-экономических проектов. На финансирование подобной программы в Таджикистане, рассчитанной на 2014-2020 годы ЕС выделил €251 млн для реализации проектов в сфере образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства и управления границами. "Новая индикативная программа охватывает эти же сферы, но с увеличенным финансированием", - отметили в ведомстве.

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