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СМИ: ZTE выпустит на рынок первый 5G-смартфон Axon 10 Pro в июле

Устройство оснащено 8-ядерным процессором Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной памяти работающим на операционной системе Android 9.0 Pie

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Китайская компания ZTE начнет продажи первого смартфона с поддержкой 5G - Axon 10 Pro - в июле этого года. Об этом в пятницу сообщил китайский информационный портал "Тенсент Исянь".

По его данным, в настоящее время компания ведет переговоры с крупнейшими розничными сетями Китая. Axon 10 Pro также будет доступен для продажи в официальных магазинах ZTE.

Как указывает производитель, использование модема с поддержкой 5G позволит телефону обеспечивать максимальную скорость соединения при скачивании файлов и использовании онлайн-игр.

Согласно ранее опубликованным данным, устройство оснащено новейшим 8-ядерным процессором Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной памяти работающим на операционной системе Android 9.0 Pie. Объем встроенной памяти составит 128 гигабайт, при этом смартфон оснащен слотом для карт microSD с емкостью до 512 гигабайт. Емкость аккумулятора составляет 4000 миллиампер-часов.

Еще одной особенностью смартфона является тройная основная камера: двумя по 48 и 20 мегапикселей, а также телеобъективом с разрешением 8 мегапикселей. Фронтальная камера - 20 мегапикселей.

Министерство промышленности и информатизации КНР выдало в четверг первые лицензии на коммерческое использование сетей 5G. Их получили три крупнейших оператора мобильной связи страны China Telecom, China Mobile, China Unicom и телерадиовещательная корпорация China Broadcasting Network.

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