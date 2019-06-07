Севастополь рассчитывает привлечь Ростех в качестве подрядчика создания трех медцентров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обратился к федеральным властям с просьбой назначить Ростех единственным подрядчиком для строительства онкоцентра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи в городе. Это позволит гарантировать исполнение работ качественно и в срок, сообщил он ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Дмитрий Козак указывали на то, что сроки строительства переносились не один раз, при этом, по словам Козака, объективные причины для этого отсутствуют. Власти города объясняли это запретом на строительство в конкретной зоне, трудностями с прохождением госэкспертизы проектов, сложностями в поиске подрядчика и другими причинами.

"Понимая, что отсутствуют качественные строительные компании, и очень много приходит недобросовестных исполнителей, я обратился к президенту с предложением назначить единственного исполнителя - компанию "Ростех". Это гарантия того, что медицинские комплексы будут построены вовремя", - сказал Овсянников.

Он пояснил, что привлечение крупного федерального подрядчика - способ гарантировать выполнение контракта по строительству. "На примере онкодиспансера: пока приходят слабые компании, которые фактически неспособны выполнить данный контракт. В частности, фирма, к которой уже был иск о взыскании 3,5 млрд рублей, и есть риск, что данная компания утратит свою финансовую устойчивость", - отметил Овсянников.

Проекты медучреждений

Как сообщалось ранее, онкологический диспансер будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. кв. мпланируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Более половины мест в больнице скорой медицинской помощи планируется отвести под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек - на реанимацию, по 30 - на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные - под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.

Новую инфекционную больницу на 200 коек возведут на улице Коммунистической. Здесь же в отдельно стоящем корпусе будет размещен центр по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями на 60 посещений в сутки и дневным стационаром на 15 коек. В корпусах будут работать приемное и реанимационное отделения, стационар для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.