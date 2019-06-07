Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Округ с января 2016 года владеет 38,828% акций перевозчика. В конце мая директор регионального департамента по управлению государственным имуществом Анатолий Уткин говорил, что власти ХМАО планируют рассмотреть вопрос продажи акций Utair после стабилизации финансового состояния авиакомпании.

"Нет, мы в этом году не планировали. У нас есть план приватизации [региональных компаний]. Есть бюджет на трехлетний период. Ни в том, ни в другом документе такие решения не предусматривались. Мы не прорабатываем такие решения", - сказала Комарова, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти региона вопрос продажи акций Utair.

По ее словам, власти ХМАО решили вкладываться в развитие межмуниципальных перевозок на территории округа. "Мы немного другим путем идем. <...> Мы разработали и запустили с 1 апреля 2019 года новую маршрутную сеть внутрирегиональных перевозок. И в это расписание мы запланировали дотации на билеты. Разные, в зависимости от направления, стоимости и т. д. Бюджету, это будет стоить, я думаю, не меньше чем 1 млрд рублей на 2019 год", - пояснила Комарова.

Она напомнила, что на протяжении прошлых лет регион ежегодно выделял около 500 млн рублей дотаций на билеты авиакомпании Utair.

О ситуации с Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года чистый убыток группы составил почти 22 млрд рублей (против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее).

В данный момент компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027-м. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снизился до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций Utair отложить выплаты основной части долга по бумагам на тот же срок - 35 лет.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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