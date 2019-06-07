Россия и Германия договорились о сотрудничестве в производительности труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ и министерство экономики и энергетики Германии подписали декларацию о двусторонней инициативе "Партнерство для эффективности", передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Подписание состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума. С российской стороны декларацию подписал министр экономического развития Максим Орешкин, со стороны ФРГ - федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Стороны отмечают, что повышение производительности труда является важным элементом экономической привлекательности и благосостояния. Документ закрепляет намерения "развивать двустороннее экономическое сотрудничество и создать благоприятные предпосылки для осуществления эффективной экономической деятельности, а также содействовать развитию различных форм сотрудничества между хозяйствующими субъектами государств сторон в рамках стратегической экономической инициативы "Партнерство для эффективности".

Страны планируют сотрудничать в области производительности труда путем обмена опытом и лучшими практиками, информацией о нормативно-правовой базе в данной сфере. РФ и Германия также будут содействовать подготовке и повышению квалификации сотрудников, успешным инициативам предприятий и совместной организации ознакомительных поездок российских экспертов в Германию.

Декларация также предполагает сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства. Стороны намерены "поддерживать в рамках инициативы развитие и расширение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области экономической политики для содействия малому и среднему предпринимательству, в сфере подготовки и квалификации кадров, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, цифровизации".

Министерства также будут способствовать выявлению заинтересованных в сотрудничестве российских и немецких компаний.