"Вымпелком" не исключает участия в проекте "Ростелекома" и "Мегафона" по развитию 5G

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Вымпелком" обсуждает возможности своего участия в совместном предприятии "Ростелекома" и "Мегафона" по развитию сетей пятого поколения (5G). Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил глава "Вымпелкома" Василь Лацанич.

"Мы находимся в диалоге сейчас конкретно с "Ростелекомом" и "Мегафоном", которые участвуют в совместном предприятии. Если мы найдем форму, в которой мы сможем в нем поучаствовать и предоставлять услуги, когда придет это время, мы можем участвовать в таком консорциуме. Нам, конечно, хотелось бы в идеале иметь более простую картинку: вот государство, оно выделило частоту, мы эту частоту получили, так как получили ранее 4G, и предоставляем услуги", - сказал он.

По словам Лацанича, тех пакетов частот, которые есть у оператора, не хватит для того, чтобы на них предоставлять технологию 5G, поэтому их надо обогатить дополнительными частотами. "Для этого необходимо придумать формулу, как это сделать. Над этим пока бьется вся российская индустрия коммуникаций", - объяснил он.

Кроме того, добавил глава "Вымпелкома", получение частот, необходимых для развития 5G, поможет обеспечить сетями нового поколения один город-миллионник к 2021 году и десять - к 2022 году, что предусмотрено нацпроектом "Цифровая экономика". "Будут частоты, это реально - технологически реально, инвестиционно возможно. Вопрос: будет на чем делать или нет?" - заключил Лацанич.

В ноябре 2017 года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах совместного развития сетей 5G в России, а в январе 2019 года - о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Его поддержали руководители "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.