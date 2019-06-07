Глава "Вымпелкома": цена 5G-сетей будет заоблачной, при отсутствии перспективных частот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Стоимость строительства сетей 5G в России будет заоблачной для операторов, если для этих целей не будут выделены перспективные частоты. Об этом сообщил глава "Вымпелкома" Василь Лацанич в интервью ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2019.

Наиболее перспективными для 5G частотами в мире считаются 3,4-3,8 ГГц, однако выделить их в России пока сложно из-за разногласий с силовиками. Лацанич указывает, что это единственные подходящие для 5G частоты. "Спроса одной России будет недостаточно, для того чтобы вендоры реально начали над этим работать", - уточнил он.

"Если дойдет дело до производства, реального какого-то результата, скорее всего, не будет, либо он будет заоблачно дорогим. Наши технологии, и это не мы придумали, развиваются хорошо только тогда, когда они становятся общедоступными и единого стандарта. Как только у всех суббота, а у нас тут своя маленькая пятница, это будет очень дорогая пятница", - сказал он в ответ на вопрос о стоимости строительства сетей при условии, что самые перспективные частоты выделены не будут.

Российские власти также обсуждают возможность использования для строительства 5G-сетей в России отечественного оборудования. Генеральный директор "Вымпелкома" отметил, что в настоящее время российского оборудования на сетях операторов связи немного. "Сейчас есть небольшие и не ключевые элементы. По большому счету, того, что является ядром - российского там нет", - отметил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.