"Вымпелком" инвестирует более 46,6 млрд рублей в развитие и модернизацию сети в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Инвестиции "Вымпелкома" (бренд "Билайн") в развитие и модернизацию сети в 2019 году превысят уровень предыдущего года, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава "Вымпелкома" Василь Лацанич .

"Наши инвестиции 2019 года превысят инвестиции 2018 года, мы продолжаем наращивать объем и масштаб нашего инвестирования в основную сеть. Мы пока не отвлекаемся на какие-то красивые, но не напрямую комплиментарные нашему бизнесу направления", - сказал он.

По итогам 2018 года капитальные затраты "Вымпелкома" без учета лицензий достигли 46,6 млрд рублей против 38,9 млрд рублей в 2017 году.

Лацанич уточнил, что речь идет про инвестиции в сеть 4G, а также в каналы связи и IT-инфраструктуру. "Мы сейчас находимся в процессе, наверное, самого масштабного апдейта или даже перезарядки, переснарядки биллинга. У нас была очень хорошая мирового уровня биллинговая система, которую сейчас мы переоснащаем в самую современную мирового уровня систему, которой пользуются самые большие и самые передовые операторы в мире. Это второй наш большой объект или направление инвестирования", - отметил он.

Третье направление инвестиций для "Вымпелкома" - это транспортные каналы, необходимые для работы базовых станций 4G в условиях роста трафика, пояснил Лацанич. По его словам, на эти три направления уходит львиная доля всех инвестиций.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.