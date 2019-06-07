Власти Саратова планируют на месте старого аэропорта построить спортивный комплекс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Место аэропорта Саратов Центральный, который закроется после запуска нового аэропортового комплекса, займет современный спорткомплекс, сообщил ТАСС губернатор области Валерий Радаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы стратегически рассматриваем большой земельный участок действующего аэропортового комплекса в черте города, думаем поработать с архитекторами международного уровня, чтобы определить концепцию современного города, современного района. Планируем сделать современный город, с большим спортивным комплексом, инфраструктурой", - рассказал он, уточнив, что концепция обязательно будет обсуждаться с жителями.

После согласования концепции будет заказан проект. Закрытие аэропорта в черте города планируется после начала полетов из новой воздушной гавани Саратова, добавил Радаев. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы систем подведения и отведения воды, объект работает в тестовом режиме.

Строительство нового международного аэропорта - крупнейший инфраструктурный проект Саратовской области. Его возводят в районе села Сабуровка в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство составляет более 20 млрд рублей.