Заседание ПМЭФ "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы"

ТАСС/Ruptly/Росконгресс

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит пленарное заседание " Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы".

В мероприятии, в частности, принимают участие заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, замглавы МЭР Савва Шипов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Якутии Айсен Николаев, председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Модератор заседания - главный редактор ТАСС Максим Филимонов.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.