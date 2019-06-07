Стоимость ж/д моста через Амур в Китай в ЕАО может увеличиться на 1,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Строительство железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская АО, ЕАО) - Тунцзян (Китай) требует увеличения финансирования примерно на 1,5 млрд рублей из-за применения непредусмотренных проектом решений, приостановки стройки во время ледохода и изменений в нормативной базе. Изменения в документацию по мосту будут внесены до июля, сообщил в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума губернатор области Александр Левинталь.

"Группа компаний "СК Мост" (ведет строительство моста с российской стороны) запросила дополнительное финансирование сверх контракта, а фонды не могут профинансировать без внесения изменений в документацию и прохождения экспертизы. Нужны подтверждения, что удорожание реально произошло", - сказал он.

Мост Нижнеленинское - Тунцзян - первый железнодорожный мост между странами. Его длина - 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай уже завершил строительство своей части. Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году, сроки его сдачи неоднократно переносились. На 25% (2,5 млрд рублей) объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). Его стоимость оценивалась первоначально в 9 млрд рублей. Во время Российского инвестиционного форума в Сочи Левинталь заявил, что проект требует увеличения финансирования.

Он напомнил, что весной 2018 года до начала ледохода на Амуре строителям пришлось срезать часть шпунтового ограждения одной из опор моста, чтобы избежать ее повреждения. "После потребовалось восстановление, а это время и деньги. Еще ряд проектных решений был применен. Это все привело к тому, что необходимо поправлять документацию", - сказал Левинталь, добавив, что проект по строительству моста создавался в 2010-2011 годах, за это время произошли изменения и в нормативной базе.

На недавнем совещании с полномочным представителем президента на Дальнем Востоке, вице-премьером Юрием Трутневым была поставлена задача в кратчайшие сроки - до 1 июля - внести изменения в документацию. Далее в течение нескольких недель будет пройдена госэкпертиза.

"На основании этого фонды смогут принять решение о дополнительном финансировании в объемах, которые потребуются исходя из подтвержденных. Это может быть около 1,5 млрд рублей", - сказал Левинталь. Мост Нижнеленинское - Тунцзян должны сдать в постоянную эксплуатацию в 2020 году, в конце 2019 года планируется запустить пробное движение поездов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.