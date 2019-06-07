Siemens готов инвестировать в локализацию газовых турбин в РФ в отсутствие текущих заказов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Siemens в России, который совместно с "Силовыми машинами" владеет заводом про производству газовых турбин средней и большой мощности в Ленинградской области - СТГТ - готов инвестировать в повышение уровня локализации энергетического оборудования и при отсутствии заказов на турбины в данный момент. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава Siemens в России Александр Либеров.

"Мы готовы инвестировать в локализацию газовой турбины, производимой на СТГТ, даже пока не имея на руках заказов на оборудование. Мы верим в будущее российского энергетического рынка. В рамках первой программы ДПМ [договор о предоставлении мощности] было установлено около 100 турбин мощностью более 60 ГВт, они нуждаются в сервисном обслуживании, а рано или поздно потребуют модернизации или замены", - сказал он.

Siemens обещает локализовать газовую турбину мощностью 187 МВт, которая в настоящее время производится на СТГТ, до 90% до конца 2024 года.

В январе в пресс-службе Siemens в России ТАСС сообщали, что локализация самой востребованной турбины в России - SGT5-2000Е мощностью 187 МВт составляет в настоящее время 62%. В феврале в интервью ТАСС Либеров сообщал, что Siemens предварительно оценивает инвестиции в доведение локализации производства в России газовой турбины мощностью 187 МВт до 100% в десятки миллионов евро до 2024 года.

В конце января правительство РФ одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации тепловых мощностей, устанавливающую правила привлечения инвестиций в реконструкцию изношенного оборудования на станциях. В рамках программы планируется модернизировать 39 ГВт в Европейской части России и Урале (первая ценовая зона) и Сибири (вторая ценовая зона) и еще 2 ГВт модернизировать или построить в неценовых зонах, куда относится регионы Дальнего Востока, Архангельская и Калининградская области, Республика Коми.

Одним из условий отбора проектов для включения в программу модернизации является высокая степень локализации энергетического оборудования, используемого при модернизации станций.