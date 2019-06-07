Siemens готов дать "Татэнерго" финансирование на изготовление турбины для Заинской ГРЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Siemens, который ведет переговоры с "Татэнерго" о модернизации Заинской ГРЭС с установкой турбины HL-класса мощностью почти 600 МВт, может предоставить германское финансирование для изготовления энергооборудования в качестве компенсации за поставку на станцию нелокализованной турбины. Об этом сообщил в интервью ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2019 глава Siemens в России Александр Либеров.

"Эта турбина не будет локализована в России, так как спрос на нее пока невысок - с момента создания по всему миру было продано лишь около 70 таких турбин. Но использование газотурбинной технологии и установка мощной турбины позволит значительно увеличить эффективность Заинской ГРЭС, которая является важным элементом в энергосистеме Татарстана. Мы сейчас говорим о том, что турбина для модернизации станции будет произведена в Германии, так как мы не видим смысла в ее локализации на территории РФ. Но в качестве компенсации со стороны Siemens за установку нелокализованного оборудования мы рассматриваем возможность предоставления немецкого финансирования для изготовления турбины", - сказал он.

Также Siemens в рамках все той же компенсации готов поставить в третьи страны с завода в Ленинградской области "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) несколько единиц произведенных в России турбин равнозначной мощности.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо президента Татарстана Рустама Минниханова вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку сообщала, что стоимость масштабной модернизации ключевой для региона Заинской ГРЭС может составить 66,5 млрд рублей. Отмечалось, что планируется закупить две турбины Siemens единичной мощностью 593 МВт.

Заинская ГРЭС является крупнейшей тепловой конденсационной электростанцией Татарстана, расположена в городе Заинск. ГРЭС снабжает электроэнергией Казань и нефтяные промыслы Татарстана.

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