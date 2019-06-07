Siemens и "Газпром энергохолдинг" обсуждают сервисное обслуживание турбин на ТЭС в Чечне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Siemens и "Газпром энергохолдинг" обсуждают подписание контракта на сервисное обслуживание двух газовых турбин производства Siemens на Грозненской теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Siemens в России Александр Либеров.

"Это ["Газпром энергохолдинг"] один из наиболее крупных наших заказчиков энергооборудования. Как вы знаете, недавно мы поставили им две газовые турбины на Грозненскую ТЭС. Сейчас мы обсуждаем подписание сервисного соглашения по этим турбинам", - сказал он.

"Газпром энергохолдинг" реализует проект строительства Грозненской ТЭС в рамках системы договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Первый блок станции мощностью 180 МВт был введен в декабре 2018 года, второй планируется ввести в конце июня этого года, приурочив это к годовому собранию акционеров "Газпрома".

Грозненская ТЭС состоит из двух энергоблоков (газотурбинных установок - ГТУ) на основе газовых турбин и генераторов производства компании Siemens общей установленной электрической мощностью порядка 360 МВт.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.