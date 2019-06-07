Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за первый квартал выросла на 43,2%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка "Татнефти" в отчетном периоде увеличилась на 20,7%, до 227,33 млрд рублей, операционная прибыль выросла на 48,2% и достигла 79,14 млрд рублей, доналоговая прибыль увеличилась на 40,8%, до 76,18 млрд рублей.

Показатель EBITDA в первом квартале вырос на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года и достиг 87,42 млрд рублей, отметили в компании.

"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Республике Калмыкия. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.

Наиболее крупными держателями акций "Татнефти" являются ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" (59,55%) и АО "Центральный депозитарий Республики Татарстан" (30,45%).