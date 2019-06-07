Министры РФ и КНДР обсудили реализацию проектов торгово-экономического сотрудничества

ПХЕНЬЯН, 7 июня. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на состоявшихся в пятницу в Пхеньяне переговорах с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ обсудил детали реализации договоренностей торгово-экономического сотрудничества, которые были достигнуты на саммите лидеров России и КНДР во Владивостоке, сообщает корреспондент ТАСС.

В частности, состоялось детальное обсуждение проекта строительства автомобильного моста через реку Туманная, по которой проходит граница России и КНДР, а также вопросов активизации железнодорожного сообщения по ветке "Хасан - Раджин", которая была реконструирована в 2013 году для экспортных перевозок российского угля транзитом через порт Раджин на восточном побережье народной республики. Переговоры министров России и КНДР в пхеньянском Дворце съездов Мансудэ продолжались в течение двух часов.

В ходе визита в Пхеньян Александр Козлов был также принят председателем кабинета министров республики Ким Чжэ Рёном и заместителем председателя Госсовета страны Пак Бон Дю. Деловая программа главы Минвостокразвития в Пхеньяне продлится до 8 июня.

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына состоялись 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Лидеры обстоятельно обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также подробно рассмотрели вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Корейском полуострове. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.