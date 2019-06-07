Пензенская область откроет торговое представительство в Китае до конца года

ТАСС, 7 июня. Корпорация развития Пензенской области откроет торговое представительство региона в городе Сиань китайской провинции Шэньси в четвертом квартале 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области по итогам встречи главы региона Ивана Белозерцева и торгового представителя России в Китае Сергея Инюшина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В четвертом квартале 2019 года АО "Корпорация развития Пензенской области" открывает представительство в городе Сиань провинции Шэньси Китайской Народной Республики. Представительство планируется разместить на территории Китайско-российского инновационного парка "Шелковый путь", где будут представлены экспортно-ориентированные компании Пензенской области со своими продуктами и технологиями", - указано в сообщении.

Представительство будет работать с компаниями-экспортерами региона, заинтересованными в выходе на китайский и азиатские рынки. В настоящее время интерес к работе с торговым представительством проявили компании "Дамате", "Ванюшкины сладости", группа "Черкизово".

Ранее сообщалось, что экспорт продукции пензенских предприятий увеличился в 2018 году почти на 21%, составив 298 млн долларов. Пензенская продукция поставляется в 79 стран мира.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.