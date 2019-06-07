"Энел Россия" и СГК подпишут соглашение о купле-продаже Рефтинской ГРЭС в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Энел Россия" (входит в Enel) намерена в июне подписать соглашение с "Сибирской генерирующей компанией" (СГК) о купле-продаже Рефтинской ГРЭС, а до конца года - начать получать платежи за станцию. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Enel Франческо Стараче.

"Я думаю, мы подпишем договор купли-продажи в этом месяце. <...> Финальное закрытие сделки будет в конце года", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Собеседник агентства уточнил, что "Энел Россия" рассчитывает начать получать платежи (речь идет о нескольких траншах, точные параметры не раскрываются) до конца года.

Совет директоров "Энел Россия" на заседании 5 июня одобрил продажу Рефтинской ГРЭС дочерней компании СГК - "Кузбассэнерго". Предполагается, что сумма сделки должна составить не менее 21 млрд рублей без НДС, причем она может измениться в рамках 5%. Сверх этого возможны дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд рублей в течение пяти лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий.

Рефтинская ГРЭС с установленной мощностью 3800 МВт, расположенная в Свердловской области, является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

В новость были внесены правки (10:18 время мск) — уточнены обстоятельства получения платежей.