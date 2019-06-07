Шредер надеется на конструктивный диалог с новым правительством Дании по Nord Stream 2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" рассчитывает на конструктивный диалог с новым правительством Дании по разрешению на реализацию проекта в территориальных водах страны, сообщил председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, выступая на ПМЭФ.

"У нас лишь есть надежда, что сейчас, когда предстоят выборы в Дании, появится новое правительство в Дании и у нас получится вести разумный здравомыслящий диалог. Мы хотим добавиться того, чтобы просто применялось действующее европейское право и какие-либо задержки были исключены", - сказал Шредер.

Он напомнил, что в России, Швеции, Финляндии и Германии уже ведутся строительные работы. "В Дании мы по-прежнему ожидаем согласования на строительство. Возможно, это связано с давлением со стороны США и Украины", - сказал он на деловом завтраке Nord Stream 2 на ПМЭФ.

Шредер отметил, что именно через это давление компания видела, как предыдущее правительство Дании демонстрировало свое противостояние проекту.

"Таким образом, Дания ставит себя в противовес странам партнерам - Германии и Европейскому союзу. И (это) действительно противоречит обеспечению устойчивых и безопасных поставок природного газа. И следует сказать, что это противоречие действующему европейскому праву, ибо соглашения нет и непонятно почему разрешение на строительство до сих пор не получено", - сказал он.

"Северный поток - 2"

В настоящее время уложено уже более 57% газопровода "Северный поток-2".

Ранее начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко сообщал, что компания прорабатывает возможность снижения негативного влияния от позиции Дании относительно строительства газопровода "Северный поток - 2" и одновременно оспаривает требование Датского энергетического агентства (ДЭА) о подаче третьей заявки на его маршрут.

Датское энергетическое агентство в качестве координирующего органа представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду по маршруту морского газопровода "Северный поток 2", разрабатываемого компанией Nord Stream 2 AG, юго-восточнее острова Борнхольм. Этот маршрут проходит через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Дании, за пределами датских территориальных вод.

15 апреля 2019 года для обеспечения защиты интересов акционера и финансовых инвесторов компания Nord Stream 2 AG, несмотря на юридическую неопределенность, подала в ДЭА третью заявку на получение разрешения и соответствующую документацию по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Акватория, по которой проходит юго-восточный маршрут, ранее являлась спорной между Польшей и Данией и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов. Она станет доступной после ратификации Данией и Польшей соглашения о границе.

Заявка на получение разрешения и ОВОС поданы вслед за решением ДЭА от 26 марта. Вместе с тем 17 апреля Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки и проведении третьего процесса консультаций чрезмерным и незаконным.

На рассмотрении в ДЭА уже находятся две отдельные заявки от компании Nord Stream 2 AG. Первая заявка на маршрут, пересекающий территориальные воды Дании, была подана в апреле 2017 года на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в отношении действующего газопровода "Северный поток". Вторая заявка по альтернативному маршруту в ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма была подана в августе 2018 года. При этом в то время данный северо-западный маршрут считался предпочтительным маршрутом в ИЭЗ Дании с точки зрения воздействия на окружающую среду.