Реальные доходы регионов за шесть лет выросли на 5% из-за налоговой политики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Доходы бюджетов регионов России с 2012 года выросли на 5% при росте федеральных на 77%. Причиной их "неторопливого роста" стал ряд решений в налоговой политике, негативно отразившихся на региональных бюджетах, сообщил в пятницу руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Пермского края Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В реальном выражении доходы регионов за шесть лет с учетом всех федеральных трансфертов выросли на 5%, в то время как в реальном выражении доходы федерального бюджета выросли на 77%", - сказал он.

Решетников объяснил разницу тем, что прирост налоговых доходов федерального бюджета за эти годы был в два раза больше, чем у субъектов Р. Этот фактор, по его словам, не вызван колебанием цен на нефть, а связан исключительно с изменениями в налоговой системе. "Если бы на сегодняшний момент оставались пропорции 2012 года [в распределении средств между федеральным бюджетом и бюджетом региона], то бюджеты региона были бы на 1 трлн 800 млрд [рублей] больше", - сказал Решетников.

Он добавил, что решения за последние годы, которые были приняты в сфере налоговой политики, отрицательно влияли на доходы регионов. В числе таких решений он назвал централизацию 1% налога на прибыль в федеральный бюджет, введение льгот по движимому имуществу, а также вопросы, связанные с созданием консолидированных групп налогоплательщиков. Отдельным фактором стало увеличение ставки НДС с 18 до 20%, что привело к росту расходов регионов, добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.