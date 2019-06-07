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ПМЭФ-2019

Nord Stream 2 намерена использовать все ресурсы для борьбы с дискриминацией проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG будет использовать все ресурсы для борьбы против дискриминации в отношении проекта, заявил управляющий директор компании Маттиас Варниг на деловом завтраке в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Мы будем уважать европейские законы, но нужно понимать, что у нас есть и права. Мы видим и дискриминацию [в отношении проекта], и мы будем использовать все наши возможности и политические структуры для того, чтобы бороться за наши права и отсутствие дискриминации в этом вопросе", - сказал он.

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Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
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