Nord Stream 2 намерена использовать все ресурсы для борьбы с дискриминацией проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG будет использовать все ресурсы для борьбы против дискриминации в отношении проекта, заявил управляющий директор компании Маттиас Варниг на деловом завтраке в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Мы будем уважать европейские законы, но нужно понимать, что у нас есть и права. Мы видим и дискриминацию [в отношении проекта], и мы будем использовать все наши возможности и политические структуры для того, чтобы бороться за наши права и отсутствие дискриминации в этом вопросе", - сказал он.