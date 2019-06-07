Кабмин поручил разработать правовую базу по цифровой трансформации госуслуг

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономразвития разработать проекты нормативных правовых актов по цифровой трансформации госуслуг и созданию единой технологической структуры, обеспечивающей работу электронного правительства. Об этом говорится в решениях и поручениях, опубликованных в пятницу на сайте правительства.

В срок до 2 сентября 2019 года Минкомсвязи совместно с Минэкономразвития поручено представить проекты нормативных правовых актов, которые предусматривают разработку и поддержку единой технологической структуры информационных систем федеральных органов исполнительной власти, а также систем субъектов РФ и органов местного самоуправления. Кроме того, ведомства должны утвердить модели и требования к предоставлению муниципальных услуг в электронной форме. Также поручено разработать правовую базу по использованию единой биометрической системы для идентификации получателей госуслуг и доступа к сервисам "облачной" квалифицированной электронной подписи.

Помимо этого, Минкомсвязи поручено до 1 августа провести анализ действующего законодательства РФ в области информационно-коммуникационных технологий на предмет полноты норм, регулирующих оборот данных в информационных системах государственных органов исполнительной власти, включая режимы правообладания этими данными, а также проанализировать иные положения по координации развития и эксплуатации информационных систем.

Также кабмин РФ поручил Минкомсвязи совместно с МЭР и Минфином РФ до 1 ноября представить предложения с проектом необходимых правительственных решений по определению центра компетенций, ответственного за разработку и поддержку единой технологической структуры, обеспечивающей работу электронного правительства.

Поручения и решения были даны по итогам заседания правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, которое прошло 28 мая. На нем, в частности, Медведев заявил о необходимости уделить особое внимание обеспечению равной доступности цифровых госуслуг во всех регионах страны.