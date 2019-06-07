Нормативную базу для регистрации в единой биометрической системе в МФЦ создадут к ноябрю

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минэконмразвития вместе с Минкомсвязью должны к 1 ноября 2019 года разработать нормативную базу для того, чтобы россияне могли регистрироваться в единой биометрической системе через МФЦ. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства.

"Минэкономразвития совместно с Минкомсвязью при участии органов исполнительной власти субъектов РФ представить в установленном порядке в правительство РФ проекты нормативных правовых актов, предусматривающих возможность организации регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Срок - 1 ноября 2019 года", - говорится в перечне поручений по итогам заседания правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Инициатором создания платформы наряду с Минкомсвязью является Банк России. Созданная им ассоциация "Финтех", участником которой является "Ростелеком", готовит предложения по регулированию использования биометрических данных и требования к системе.

Платформа для удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных биометрии и единой системы идентификации и аутентификации позволит банкам, а впоследствии и другим организациям предоставлять россиянам услуги дистанционно.

Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре "Ростелекома", доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться для получения государственных и муниципальных услуг в здравоохранении, образовании и других областях.

Другие решения

По итогам заседания комиссии Минкомсвязи поручено до 1 декабря 2020 года обеспечить создание "облачной" цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, предусмотрев ее приоритетное использование в регионах, не имеющих информационных систем обработки заявлений на получение этих услуг и формирования результатов их рассмотрения в электронной форме.

К 1 августа Минкомсвязи, ФНС, Росреестру, Минфину, Минюсту и Минтруду нужно предоставить в правительство предложения по обеспечению доступа органов исполнительной власти регионов к информационным ресурсам федеральных государственных информационных систем (в первую очередь Федеральной налоговой службы и Росреестра).

Кроме этого, Минэкономразвития, Минфину и Минкомсвязи до 1 ноября нужно предоставить в кабмин законопроект, предусматривающий изменения процедур государственного и муниципального заказа в части использования информационных технологий в работе органов государственной власти.