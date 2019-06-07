Алиханов предложил сделать РЖД единым оператором переправы в Калининградскую область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Паромной переправой Балтийск - Усть-Луга, связывающей Калининградскую область с основной территорией России, должен управлять единый оператор в лице РЖД. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу высказал губернатор Антон Алиханов.

"РЖД, на наш взгляд, должны владеть паромной переправой и паромами и решать, куда направлять грузы - по железной дороге или по паромной переправе. И РЖД должны взять на себя риски, связанные со скачками тарифов на железнодорожные перевозки по территориям Белоруссии и Литвы", - сказал Алиханов.

Он отметил, что Калининградская область заинтересована в создании для нее равных с другими регионами РФ условий по доставке грузов. При этом она зависит от тарифной политики железных дорог Литвы и Белоруссии, которые не могут регулироваться из России. РЖД, по мнению Алиханова, за счет гибкой тарифной политики могли бы регулировать транспортные потоки, перераспределяя их в зависимости от ситуации между паромной переправой и сухопутными маршрутами. Губернатор также считает, что для потребителя логистической услуги уровень затрат не должен меняться, и РЖД могли бы обеспечить такие условия, считает он.

"Конечно, есть экономические риски, но я считаю, что они достаточно серьезно снижаются. Все-таки государство взяло на себя расходы по строительству новых паромов для линии Балтийск - Усть-Луга, которые уже заложены, строятся, и в 2021 году будет готов первый из них. Мне кажется, что российский бюджет достаточно участвует в этих процессах, чтобы компания "РЖД" в итоге приняла соответствующее решение", - сказал он.

Алиханов уточнил, что пока позиция РЖД по этому вопросу не совпадает с видением проблемы из Калининграда. Но она, по словам губернатора, обсуждается, в том числе на уровне Минтранса РФ. "Я надеюсь, что все-таки нас поддержат в итоге. Потому что это в каком-то смысле и геополитический вопрос, вопрос экономической жизни нашего региона, геостратегической территории", - отметил глава Калининградской области.

Проблема простоя

В мае работающий на линии паром "Балтийск" вышел в рейс с десятидневной задержкой. За время простоя в Усть-Луге скопилось порядка 80 железнодорожных вагонов и около 50 автомобилей, направлявшихся в Калининградскую область. Проблемой стали тарифы на их перевозку паромами и уход части груза на сухопутный маршрут.

Алиханов пояснил, что ситуация была спровоцирована резким снижением тарифа на транзит грузов по литовским железным дорогам, значительная часть грузов ушла на сухопутный маршрут, а тем, кто не успел сориентироваться, пришлось дожидаться загрузки парома, поскольку он не мог выйти в рейс пустым.

По данным Калининградской железной дороги (входит в РЖД), объем внутрироссийских перевозок в Калининградской области составляет порядка 6 млн тонн в год (3,5 млн тонн ввозится и 2,5 млн тонн вывозится). Два действующих парома "Амбал" и "Балтийск" на линии Балтийск - Усть-Луга могут обеспечивать перевалку 1,5 млн тонн грузов в год, что составляет порядка 30% грузооборота региона.

Как отмечают специалисты, паромы устарели и периодически останавливаются на ремонт и сходят с линии. Планом обеспечения транспортной доступности области для переправы предусмотрено строительство двух новых паромов стоимостью более 5 млрд рублей каждый. Невский судостроительно-судоремонтный завод начал строительство первого со сроком окончания работ в декабре 2020 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.