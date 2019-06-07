АКРА разрабатывает аналитическую IT-платформу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ведет работу по созданию собственной аналитической платформы с использованием таких технологий как искусственный интеллект и машинное обучение, сообщил ТАСС генеральный директор АКРА Игорь Зелезецкий на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы активно инвестируем в персонал и также в IT-платформу, которую мы строим. Вся архитектура этой платформы IT будет продумана и модернизирована для того, чтобы мы работали с big data, с очень большими числовыми нагрузками, машинное обучение, искусственный интеллект. Эта платформа уже заточена непосредственно под подобную работу", - сказал он.

По словам Зелезецкого, с помощью данной платформы АКРА станет более конкурентоспособно "не только на российском рынке и не столько на российском рынке, сколько на мировых рынках".

Гендиректор АКРА также отметил, что рейтинговое агентство продолжает работу по расширению сотрудничества с рейтинговыми агентствами стран БРИКС.

"Мы довольно большую работу ведем в направлении БРИКС. То, как это развивается сейчас, скорее речь идет не об одном наднациональном рейтинговом агентстве БРИКС, а о содружестве, коалиции рейтинговых агентств из стран БРИКС", - сказал он, отметив, что преимущество этой модели заключается в том, что рейтинговые агентства, которые уже работают в странах-членах БРИКС, не будут подвержены конкуренции со стороны одного наднационального рейтингового агентства, в том числе, конкуренции на международном рынке.

Так в феврале агентство подписало меморандум о сотрудничестве с индийским рейтинговым агентством CARE Ratings Ltd. В ноябре 2017 года был подписан меморандум о сотрудничестве с китайским рейтинговым агентством Golden Credit Rating.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.