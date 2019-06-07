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ПМЭФ-2019

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Министр финансов также обратил внимание на то, что инвестиции в РФ растут и к концу года темп их роста ускорится
Министр финансов Антон Силуанов Сергей Карпухин/ТАСС
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Министр финансов Антон Силуанов
© Сергей Карпухин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

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"Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним, но все равно "все плохо". Этот нигилизм в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что инвестиции в РФ растут и к концу года темп их роста ускорится. Силуанов отметил, что правительство уже разработало законопроект о защите инвестиций, который является по сути инвестиционным кодексом.

"Бизнес у нас еще по старинке работает: заработал - за границу, заработал - в офшор, там вроде как поспокойнее. Хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке. Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы - не будем финансировать. Большую часть предпринимателей мы, скажем так, развратили - не буду вкладывать, пока не дадите преференций. И третий бизнес есть, который работает. На него как раз и надо делать ставку", - подчеркнул первый вице-премьер.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияПМЭФ-2019
Онлайн
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