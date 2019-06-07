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ПМЭФ-2019

Голикова рассказала об уровне бедности среди людей, работающих у физических лиц и ИП

По словам вице-премьера, показатель превышает 19%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Уровень бедности среди людей, работающих по найму у физических лиц и индивидуальных предпринимателей, достигает 19,4%. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме.

"Бедность работающих по найму [у юридических лиц] составляет 7,4%, а бедность работающих у физических лиц и индивидуальных предпринимателей - 19,4%. Это ответ на вопрос о качестве определенной части бизнеса", - сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что, согласно последним данным Росстата за 2017 год, расходы населения превышают доходы на 13,3 трлн рублей. "Это 14,5% ВВП. Мы эти расходы осуществляем, значит, они в экономике есть, но на какие направления экономики они работают - надо сильно подумать", - сказала она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПМЭФ-2019
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