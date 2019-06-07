Силуанов: госуправление в РФ уходит от "вялотекущих процессов" к решению конкретных задач

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Стиль государственного управления в России меняется - каждому руководителю ставятся конкретные задачи. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в пятницу на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Меняется стиль госуправления - ставятся конкретные задачи по каждым управленцам - по вице-премьерам, по министерствам и ведомствам, по регионам, по госкомпаниям. Меняется стиль с общих вялотекущих процессов на конкретный результат", - сказал Силуанов. По его словам, хотя это не новый подход, он должен сработать.

В качестве проблемы первый вице-премьер обозначил недоверие бизнеса к власти. "Это проблема правительства, значит, мы не создали условия для этого. Задача правительства - убедить бизнес, что теперь будем работать по-другому", - отметил первый вице-премьер.

"Антон Германович, проблема в том, что мы с ужасом ждем, когда вы перед нами начнете ставить еще и конкретные задачи", - ответил Силуанову глава Сбербанка Герман Греф.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.