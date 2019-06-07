"Транснефть" и Siemens договорились о стратегическом партнерстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Транснефть" и Siemens подписали в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о стратегическом сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили президент "Транснефти" Николай Токарев и президент и председатель правления Siemens Джо Кэзер.

Стороны договорились развивать партнерство в областях, представляющих взаимный интерес. Компании намерены наладить систематический обмен актуальной информацией, совместно рассматривать вопросы надежности, работоспособности и эффективности оборудования производства Siemens, которое сейчас эксплуатируется на объектах "Транснефти". Соглашение предполагает взаимодействие по направлениям, определенным координационным комитетом партнеров. Речь идет об автоматизации всех уровней управления технологическими процессами и о взаимодействии при внедрении единой системы диспетчерского управления. Она позволяет обеспечить эффективное и безопасное оперативное управление трубопроводами, с полным соблюдением актуальных требований к кибербезопасности.

Работа будет также налажена по направлениям "Системы распределения электроэнергии" и "Автоматизированные электроприводы".

"Siemens и "Транснефть" являются многолетними партнерами, мы имеем совместный опыт реализации проектов в области модернизации и реконструкции оборудования нефтеперекачивающих станций и систем диспетчеризации. Сегодняшнее подписание свидетельствует о развитии нашего сотрудничества, начатого еще в 2013 году", - отметил Кэзер.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.