Кировская область намерена почти в три раза увеличить число компаний-экспортеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают к 2024 году увеличить до 220 число компаний-экспортеров, что почти в три раза превышает показатель 2018 года. Наращивать экспорт планируют предприятия лесной сферы, оборонно-промышленного комплекса и отрасли биотехнологий, сообщил в пятницу ТАСС глава региона Игорь Васильев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"К 2024 году Кировская область планирует увеличить до 220 количество компаний-экспортеров, охваченных мерами поддержки "Российского экспортного центра", а также достичь объема экспорта услуг в регионе в размере $6 млн. Ожидаем, что к концу 2019 года число компаний-экспортеров Кировской области составит 110, в 2018 году было 80", - сказал Васильев.

Он уточнил, что показатели предусмотрены региональными проектами "Меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области" и "Экспорт услуг в Кировской области", которые были разработаны в рамках нацпроекта "Международная кооперации и экспорт".

Лес, биотехнологии и "оборонка"

По словам Васильева, к 2024 году власти Кировской области рассчитывают увеличить объем экспорта в два раза в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - с $900 млн в 2018 году до $1,8 млрд в 2024 году. По данным регионального министерства экономического развития и поддержки предпринимательства, объем экспорта услуг планируется нарастить на 25%, экспорт промышленной продукции на 76% - с $852 млн до $1,5 млрд, а также в 2,8 раза увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса по сравнению с 2018 годом - до $37 млн с $12,9 млн. Что касается рынков сбыта, то приоритетными остаются Южная Америка, Африка и Азия.

По словам Васильева, наиболее перспективными в плане экспорта в Кировской области являются лесная сфера, биотехнологии и оборонно-промышленный комплекс.

"Не нужно изобретать велосипед, нужно наращивать экспорт в тех отраслях, в которых мы традиционно являемся чемпионами, это, прежде всего, лесная отрасль, биотехнологии и военно-промышленный комплекс. В лесной отрасли мы активно наводим порядок: по итогам рейтинга Минприроды 2018 года мы заняли первое место по исполнению полномочий, переданных регионам в лесной сфере, мы лидеры в России. У нас открываются новые производства, наши предприятия наращивают объемы экспорта. В отрасли биотехнологий также есть серьезное предприятие "Нанолек", которое производит пятивалентную вакцину и много других готовых лекарственных форм, мы зарегистрировали биотехнологический кластер и можем заниматься производством лекарственных форм от идеи до [вывода на рынок], это позволяет нам рассчитывать на увеличение экспорта", - отметил Васильев.

По словам губернатора, регион является одними из лидеров в России по производству шин для автомобилей. "У нас есть крупнейшее совместное с Pirelli предприятие ["Киров Тайр"], которое несмотря на все санкции и контрсанкции наращивает экспорт и увеличивает производство", - сказал Васильев. Он добавил, что потенциал для развития экспорта есть также в легкой и мебельной промышленности, а также в сфере производства товаров для детей.

Больше малого бизнеса

Васильев отметил, что власти региона планируют активно вовлекать в экспортную деятельность малый и средний бизнес. "Важно, чтобы в этот процесс включались предприятия малого и среднего бизнеса. У нас есть предприятие, которое производят кисти для художников, это абсолютно востребованная история за рубежом. Так, после посещения выставки в Париже компания "Рублефф" заключила контракт на поставку кистей для макияжа в Коста-Рика (Латинская Америка). И мы должны это пропагандировать, создавать центры помощи [предприятиям-экспортерам], проводить форумы предпринимателей, мы этим занимаемся", - рассказал глава региона.

Как ранее сообщали в региональном министерстве экономического развития, помощь предпринимателям оказывает Центр поддержки экспорта. Планируется организация выставочных мероприятий и бизнес-миссий, в частности в Китай, Таджикистан, Грузию и Монголию, проведение маркетинговых исследований, помощь с переводом на иностранные языки. Также в 2019 году Центр запустит проект по обучению предпринимателей основам экспорта.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.