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ПМЭФ-2019

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

В прошлом году столица занимала вторую позицию
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

"В последние годы Москва стабильно была в десятке, в позапрошлом году стала третьей, в прошлом году - второй и теперь первой", - отметил президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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