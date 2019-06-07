"Совкомфлот" и ВЭБ.РФ договорились о финансировании строительства танкеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Совкомфлот" и ВЭБ.РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пакет соглашений о финансировании строительства танкеров типоразмера MR на газомоторном топливе. Об этом говорится в сообщении "Совкомфлота".

Документы предусматривают финансирование АО "ВЭБ-лизинг" строительства трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически более чистое газомоторное топливо в качестве основного, отмечается в сообщении компании.

Заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов типоразмера MR нового поколения "Совкомфлот" разместил на судостроительном комплексе "Звезда" (Приморский край) в декабре 2018 года. Дедвейт каждого танкера составит 51 тыс. т. Поставка судов запланирована на 2022-2023 годы.

Танкеры предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут эксплуатироваться в рамках 20-летних тайм-чартерных соглашений с компанией "Новатэк".

О компании

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.

Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом 12,8 млн т. Более 80 судов обладают ледовым классом.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.