Курганские власти оптимизируют госдолг за счет рефинансирования дорогих кредитов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Курганской области проводят работу по оптимизации госдолга, рефинансируя кредиты, процентная ставка которых выше рынка. Об этом сообщил врио губернатора региона Вадим Шумков в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее правительство Курганской области разместило на портале госзакупок пять аукционов на открытие кредитных линий для погашения дефицита бюджета. Срок кредитования составляет три года. Размер госдолга Курганской области составляет более 16 млрд рублей.

"Госдолг у региона формировался в разное время и, по-нашему убеждению, отдельные кредиты по ставке выше, чем сегодня рынок. И мы будем перекредитовываться по более низкой ставке, потому что даже если это будет экономия в несколько миллионов рублей, для нас это огромные возможности", - сказал Шумков.

Врио главы региона уточнил, что действующая ставка по кредитам составляет 9%. "Мы ожидаем ставку 8,7-8,9%. Проинформировали Сбербанк и ВТБ, потому что они как госбанки могут позволить себе отдельные льготные инструменты", - добавил Шумков.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.