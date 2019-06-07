РВК может создать венчурный фонд с одной из стран БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. АО "Российская венчурная компания" (РВК) рассматривает возможность создания венчурного фонда с одной из стран БРИКС. Переговоры ведутся с потенциальными партнерами из Бразилии, сообщил в пятницу ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор РВК Александр Повалко.

"Мы рассматриваем различные варианты создания нового венчурного фонда. Есть предложение от бразильских партнеров, мы сейчас пытаемся понять, как его упаковать. Обсуждаем возможность формирования совместного фонда на все страны БРИКС", - сказал он.

Детали обсуждения с партнерами и сроки формирования такого фонда руководитель РВК раскрывать не стал.

В то же время он отметил, что выстраиваются рабочие взаимоотношения по формированию нового венчурного фонда с японскими партнерами.

"У нас есть заинтересованная в развитии взаимоотношений с Японией управляющая компания, и у них уже есть японские партнеры. Это один из крупнейших японских холдингов, весьма серьезный, мы с ними несколько раз встречались. Сейчас мы думаем, как наши планы включить в общую повестку политико-экономического сотрудничества между странами", - сказал Повалко.

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития России, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб., 100% капитала РВК принадлежит РФ в лице Росимущества. Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд руб. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд руб.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.