Россияне за I квартал 2019 года совершили 9 млрд операций по картам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россияне на конец первого квартала текущего года совершили по банковским картам 9 млрд операций. Всего в РФ выпущено около 273 млн карт, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на Петербургском международном экономическом форуме.

"Динамика в платежном секторе просто колоссальная. По данным только нашей отчетности, я сейчас не беру какие-то независимые консалтинговые, по итогам первого квартала у нас в России было выпущено почти 273 млн карт, с их помощью было проведено 9 млрд операций на сумму, превышающую 20 трлн рублей", - сказала она.

При этом Бакина подчеркнула, что российский рынок безналичных платежей ежегодно по количеству и общему объему операций увеличивается на 30%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.