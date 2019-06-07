Ansaldo Energia и "РЭП Холдинг" создают предприятие по выпуску турбин большой мощности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Итальянская компания Ansaldo Energia и "РЭП Холдинг" (Санкт-Петербург) создадут совместное предприятие (СП) по производству, модернизации и ремонту промышленных газовых и паровых турбин большой мощности, а также оказанию полного цикла сервисных услуг. Соответствующее соглашение компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

"Линейка продукции СП будет включать в себя три модели газовых турбин Ansaldo Energia в диапазоне мощности от 70 до 340 МВт с широкими возможностями применения в электроэнергетике, а также две модели паровых турбин с диапазоном мощности от 40 до 350 МВт. СП будет зарегистрировано в Санкт-Петербурге, локализация производства запланирована на производственных мощностях АО "РЭП Холдинг", - сообщила пресс-служба петербургской компании в распространенном сообщении.

Ansaldo Energia передает СП эксклюзивные права на использование своих технологий для производства, продажи и сервиса паровых и газовых турбин на территории России и СНГ, а также на территории других стран, согласованных сторонами. Также итальянская сторона передает полный комплект технических документов турбинам и их системам управления. Лицензионное соглашение предусматривает максимально возможную локализацию производства и сервиса в России, включая аттестацию отечественных поставщиков широкого спектра компонентов и материалов.

По словам президента АО "РЭП Холдинг" Тагира Нигматулина, которые приводятся в сообщении пресс-службы, особое внимание планируется уделить локализации производства и ремонта "горячей части" газовых турбин, которая является самой высокотехнологичной составляющей турбин. Сумму соглашения стороны не раскрывают.

Как рассказал ТАСС вице-президент по оптимизации и развитию производства "РЭП Холдинга" Алексей Горин, с точки зрения производства логично начинать с выпуска турбины в 80 МВт. "Потому что именно этот типоразмер близок к нашей ладожской машине, уже освоенному производству, у нас не будет никаких ограничений по станочному парку. Это практически без каких-либо инвестиций с точки зрения освоения производства. Это достаточно быстрые сроки освоения, я уверен, что за два-три года можно выйти на очень высокий уровень локализации, то есть практически взяться за компоненты горячей части турбины", - сказал он.

По словам Горина, горячая часть турбины - это самая главная, высокотехнологичная и дорогая часть турбины. "В газовой турбине любой мощности компоненты горячей части - это лопатки турбинные и элементы камер сгорания, которые формируют около 40-50% от стоимости всей газовой турбины без стоимости вспомогательного оборудования" - пояснил он.

О компаниях

АО "РЭП Холдинг" - разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования. С 2010 года входит в состав промышленной группы Газпромбанка. Предприятие занимается конструкторскими разработками, изготовлением и комплексными поставками энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса.

Группа Ansaldo Energia осуществляет деятельность на международном рынке оборудования для электроэнергетики, реализует проекты строительства электростанций "под ключ" (газовые и паровые турбины, генераторы и микротурбины), а также работает в сфере производства оборудования и инжиниринга для атомной промышленности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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