Чибис: для развития Арктики регионам РФ нужны полномочия по налоговым преференциям

МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Арктические регионы России для эффективного развития должны получить полномочия, в первую очередь возможность предоставлять налоговые преференции инвесторам. Такое мнение высказал в пятницу в интервью на стенде ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"У субъекта должны оставаться полномочия, инструмент для поддержки и стимулирования инвестиций. Мы очень заинтересованы в том, чтобы к нам пришел инвестор, именно в наш регион вложил деньги, развивал, модернизировал наши предприятия", - сказал Чибис.

По его словам, это одна из основных позиций, которую регион старается донести до федеральных властей, в том числе в рамках работы над законом об Арктике. При этом врио губернатора отметил эффективность федеральных мер поддержки, в том числе налоговых.

Вместе с тем Чибис добавил, что политика налоговых преференций должна быть взвешенной и просчитанной, поскольку налоги необходимы для наполнения бюджета. "Если предприятиям автоматически будут даваться льготы, это будет недополучение средств в бюджет, при том, что социальная инфраструктура будет использоваться. И эти вопросы требуют детальной проработки", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.