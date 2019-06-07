Новак заявил, что рост спроса на нефть может снизиться из-за торговых войн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ-2019 сообщил, что в связи с торговой войной между США и Китаем рост спроса на нефть в 2019 году может снизиться до уровня менее 1 млн баррелей в день.

"Есть оценки такие, что если изначально планировался рост спроса в 2019 году на нефть примерно 1,3-1,4 млн баррелей в день, то в связи с торговыми войнами спрос может составить меньше 1 млн баррелей. Это серьезный фактор неопределенности", - сказал он.

Новак отметил, что фундаментальные факторы, формирующие цены на нефть, такие, как баланс спроса и предложения, уходят на второй план. "На первый план выходит фактор каких-то новостей, санкционных ограничений, торговых войн. Это то, что непредсказуемо", - добавил он.

При этом глава Минэнерго считает, что существующие соглашения между странами ОПЕК и "не ОПЕК" - это "хороший инструмент, который помогает реагировать на эти неопределенности и снимать риски".

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на китайские товары еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая с 1 июня ввели пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.