Чайка считает законным возбуждение уголовного дела в отношении Майкла Калви

"Было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела. Оно возбуждено законно. Никаких сомнений в этой части нет", - сказал Чайка, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Вместе с тем Чайка отметил, что сейчас по делу проводится новая независимая экспертиза. "Бесспорно, мы отслеживаем эти вопросы", - добавил генпрокурор.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Под арест также были отправлены другие пять фигурантов дела. В апреле Калви отпустили из СИЗО под домашний арест.