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Чайка считает законным возбуждение уголовного дела в отношении Майкла Калви

По мнению генпрокурора РФ, для этого было достаточно оснований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил о законности возбуждении уголовного дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

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"Было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела. Оно возбуждено законно. Никаких сомнений в этой части нет", - сказал Чайка, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Вместе с тем Чайка отметил, что сейчас по делу проводится новая независимая экспертиза. "Бесспорно, мы отслеживаем эти вопросы", - добавил генпрокурор.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Под арест также были отправлены другие пять фигурантов дела. В апреле Калви отпустили из СИЗО под домашний арест.

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Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokПМЭФ-2019
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