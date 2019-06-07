В Пермском крае планируют до 2024 года открыть цементный завод

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края и пермское АО "Карьер" подписали на полях ПМЭФ-2019 соглашение о создании цементного завода, который планируется открыть до 2024 года в городе Чусовой. Мощность промышленного объекта должна составить 300 тыс. тонн цемента в год, общий объем инвестиций - от 2,3 млрд рублей, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

Запуск Чусовского цементного завода позволит создать до 300 новых рабочих мест. "При эксплуатации планируемых объектов размер среднегодовых налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит порядка 250 млн рублей в год. Кроме того, не исключено, что компания станет резидентом ТОСЭР", - приводятся в сообщении слова губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Территория опережающего развития (ТОСЭР) "Чусовой" создан в Пермском крае в 2017 году. По данным министерства территориального развития региона, на территории ТОСЭР работают 10 резидентов, в 2018 году они создали 247 новых рабочих мест и вложили 264 млн рублей инвестиций, проекты резидентов за время их реализации предусматривают создание не менее 431 нового рабочего места и 363 млн рублей инвестиций. Резиденты ТОСЭР получают право на налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов, дополнительно для привлечения новых резидентов разработан законопроект Пермского края, который предусматривает предоставление земельных участков резидентам в моногородах в аренду без торгов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.