РСХБ подписал соглашение о сотрудничестве по проекту производства масла под Курском

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россельхозбанк, администрация Курской области и УК "Содружество" подписали в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве по проекту маслоэкстракционного завода с инвестициями в 20 млрд рублей.

"Сейчас мы являемся лидером российского рынка переработки соевых бобов и уверены, что благодаря партнерству с Россельхозбанком сможем создать на курской земле новую точку роста переработки сои в РФ. Партнерство с РСХБ позволит нам осуществить наши планы", - заявил после подписания соглашения директор УК "Содружество" Александр Шендерюк-Жидков.

Инвестиции в проект по переработке масличных культур составят около 20 млрд рублей, мощность предприятия - более 1 млн т в год. Реализация проекта позволит создать в Курской области порядка 500 рабочих мест. По словам врио губернатора региона Романа Старовойта, маслоэкстракционный завод станет предприятием в области, первым перерабатывающим сою.

"Наша задача - финансировать региональные проекты, и мы активно работаем с главами регионами как в части обсуждения общих направлений развития АПК, так и над поддержкой отдельных перспективных инвестиционных проектов. Открытие перерабатывающего производства ГК "Содружество" в Курской области именно такой проект", - добавил председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.