Alibaba хочет продавать на своих площадках одежду и обувь от российских дизайнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Китайский маркетплейс Alibaba Group интересуется размещением на своих площадках товаров от российских дизайнеров. Об этом рассказал на одной из сессий Петербургского международного экономического форума глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"У нас уже российские бренды в зарубежных газетах пишут, как имя нарицательное. Общались с Alibaba в рамках продвижения российского экспорта в Китай. Они говорят: "хотим на наших площадках [видеть] дизайнерскую одежду и обувь из России", - сказал Слепнев.

Он отметил, что такого рода интерес со стороны Китая даже удивил специалистов из РЭЦ.