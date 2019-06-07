Нижегородская область направит 115 млн рублей на выплаты по социальным контрактам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области выделили более 115 млн рублей в 2019 году на адресную помощь малоимущим на основании социального контракта. Об этом сообщил ТАСС в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Новая форма социального контракта предусматривает доплаты малоимущим гражданам со стороны органов соцзащиты населения. На предоставление адресной помощи на основании социального контракта в областном бюджете в 2019 году предусмотрено 115,2 миллиона рублей", - отметил Никитин.

Он уточнил, что около 307 тыс. жителей Нижегородской области на сегодняшний день имеют доход ниже величины прожиточного минимума - это 9,5% населения региона. "К 2024 году планируется снизить долю граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, до пяти процентов", - сказал глава региона.

В рамках пилотного проекта по снижению бедности, в котором принимает участие Нижегородская область, было обследовано 6,5 тыс. домохозяйств. "Был выявлен ряд проблем, главная из которых - безработица. В ответах на вопросы о причинах безработицы 39% [респондентов] назвали основным фактором отсутствие работы по месту жительства, а 28% - недостаточный уровень заработной платы", - отметил Никитин.

По его словам, одним из основных механизмов снижения уровня бедности является создание новых квотированных рабочих мест на предприятиях и организациях, а также повышение реальной заработной платы работающих граждан, прежде всего в сельской местности. В числе других мер по снижению уровня бедности населения он назвал профессиональное обучение и переобучение, а также медицинскую помощь по восстановлению трудоспособности.

"В настоящее время закончен первый этап реализации пилотного проекта по снижению уровня бедности в Нижегородской области. Сейчас мы, с одной стороны, проводим работу по определению необходимых объемов финансирования на уровне региона, с другой - ждем решений на федеральном уровне. Ожидается, что механизм финансирования пилотного проекта и порядок его реализации будет определен федеральным Министерством труда и социальной защиты населения до конца текущего года", - уточнил Никитин.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.