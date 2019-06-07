Кировская область намерена увеличить экспорт промышленных товаров на 15% в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают к концу 2019 года увеличить экспорт промышленных товаров на 15%, до $969 млн, за счет роста экспорта продукции химической промышленности, предприятий лесопромышленного комплекса и металлургического производства. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава региона Игорь Васильев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В 2019 году показатель экспорта промышленных товаров Кировской области должен составить $969 млн, то есть рост по отношению к 2018 году [достигнет] 15%. Вероятнее всего, увеличится экспорт продукции химической промышленности, предприятий лесопромышленного комплекса, металлургического производства", - сказал Васильев.

Ранее сообщалось, что власти региона планируют к 2024 году увеличить объем экспорта в два раза в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - с $900 млн в 2018 году до $1,8 млрд в 2024 году.

По данным регионального министерства экономического развития и поддержки предпринимательства, объем экспорта услуг планируется нарастить на 25%, экспорт промышленной продукции - на 76%, с $852 млн до $1,5 млрд, а также в 2,8 раза увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса по сравнению с 2018 годом - до $37 млн с $12,9 млy. Приоритетными рынками сбыта остаются Южная Америка, Африка и Азия.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.