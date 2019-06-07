Мантуров заявил, что SSJ 100 соответствует всем требованиям авиавластей РФ, Европы и США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 соответствует всем жестким требованиям авиационных властей России, Европы и США. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Мы проводим регулярно сверку тех параметров, которые заложены на самолете и текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен как со стороны государственного авиационного комитета, так и европейского. Он соответствует всем жестким требованиям и базисам, которые предъявляются авиационными властями России, Европы и США", - сказал он, отвечая о вопросе по проверкам самолета.

Sukhoi Superjet 100 - самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК). Он создан с применением новейших технологий в области аэродинамики, силовой установки и авионики, обеспечивающих эффективность эксплуатации и комфорт пассажиров. SSJ-100 рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Самолет был впервые представлен публике в сентябре 2007 года. Первый полет SSJ-100 состоялся в мае 2008 года, а первый самолет был поставлен покупателю весной 2011 года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.