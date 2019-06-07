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ПМЭФ-2019

Силуанов и Кудрин подготовили предложения по декриминализации экономических преступлений

По мнению первого вице-премьера, наказания за них должны быть соразмерно меньше, чем за уголовные преступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов совместно с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным подготовили предложения по декриминализации экономических преступлений. Об этом Силуанов заявил в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Я считаю, что за экономические преступления наказания должны быть соразмерно меньше, чем за уголовные преступления. В этом плане декриминализация экономических статей поможет доверию к власти и поможет тому, чтобы бизнес не боялся развивать свою инвестиционную активность", - пояснил Силуанов.

По его словам, концепт этих предложений уже подготовлен, но их нужно обсудить с представителями силовых ведомств и с руководством страны.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичКудрин, Алексей ЛеонидовичПМЭФ-2019
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Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
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