Силуанов и Кудрин подготовили предложения по декриминализации экономических преступлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов совместно с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным подготовили предложения по декриминализации экономических преступлений. Об этом Силуанов заявил в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Я считаю, что за экономические преступления наказания должны быть соразмерно меньше, чем за уголовные преступления. В этом плане декриминализация экономических статей поможет доверию к власти и поможет тому, чтобы бизнес не боялся развивать свою инвестиционную активность", - пояснил Силуанов.

По его словам, концепт этих предложений уже подготовлен, но их нужно обсудить с представителями силовых ведомств и с руководством страны.