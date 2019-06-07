Итоговая стоимость Nord Stream 2 не превысит $8,5 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Итоговая сумма инвестиций в реализацию проекта "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) на сегодняшний день оценивается в $8,5 млрд и может быть уменьшена. Об этом заявил в интервью телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

"Я думаю, что в настоящий момент где-то $8,5 млрд инвестиций потребуется. И мы надеемся, что мы уложимся и меньше, чем [в эту сумму]", - сказал он.

По словам Коркорана, по состоянию на сегодняшний день "есть определенные показания, что проект будет завершен вовремя и в рамках бюджета".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50%.

В настоящее время уложено уже более 57% газопровода.